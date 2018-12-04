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Alberta Ferretti (44)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Alberta Ferretti. Весна, 2019

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  • 04 Декабря 201812:03
Сюжеты: Alberta Ferretti, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

Новая коллекция Альберты Ферретти выдержана в духе уличной моды и, по всей видимости, адресована более молодежной аудитории.

Решив охватить молодую аудиторию, Альберта Ферретти обратилась к современному стритстайлу и спортивным мотивам. Однако дизайнер остается верной и своей привычной манере с ее хиппи-шиком и романтикой. Эклектичные весенне-летние образы получились у Ферретти очень мягкими и где-то даже наивными. Так итальянский модельер представляет себе молодых женщин в современном мире. Кружевные топы, комбинезоны и палаточные платья, плиссировки в пастельных – голубых и розовых – оттенках заметно выделяются на фоне мешковатых свободных брюк и курток. Функциональности моделям придают большие накладные карманы.

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