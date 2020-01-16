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Alexander McQueen (240)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Alexander McQueen. Осень, 2020

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  • 16 Января 202021:40
Сюжеты: Alexander McQueen, Осень-зима 2020-21, Неделя моды в Милане

Сара Бертон вдохновлялась суровыми северными пейзажами и натуральными минералами.

Новая коллекция Alexander McQueen, наверное, лучшее, что увидели посетители миланской Недели мужской моды. Сара Бертон представила драматические образы, построенные на острых отточенных линиях. Даже используя многочисленный декор, дизайнер осталась верной своему лаконичному стилю. Возможно, могли ей в этом источники вдохновения: суровые северные пейзажи и натуральные минералы. Одна из самых выразительных деталей коллекции – работы художника Генри Мура, превращенные в принты.

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