Неделя моды в Милане: Alexander McQueen. Осень, 2020

Сара Бертон вдохновлялась суровыми северными пейзажами и натуральными минералами.

Новая коллекция Alexander McQueen, наверное, лучшее, что увидели посетители миланской Недели мужской моды. Сара Бертон представила драматические образы, построенные на острых отточенных линиях. Даже используя многочисленный декор, дизайнер осталась верной своему лаконичному стилю. Возможно, могли ей в этом источники вдохновения: суровые северные пейзажи и натуральные минералы. Одна из самых выразительных деталей коллекции – работы художника Генри Мура, превращенные в принты.