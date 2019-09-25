Неделя моды в Милане: Boss. Весна, 2020

Инго Уилтс обновляет отточенный стиль марки и добавляет его эстетике динамичные спортивные штрихи.

Дебют бренда на миланской Неделе моды продемонстрировал важную вещь: шоу, посвященное реалистичной и ноской одежде, не обязательно должно быть скучным. Как и сама эта одежда. Появление на подиуме весенне-летних образов от немецкой марки продемонстрировал непринужденную элегантность и чистый, современный городской стиль. При этом Уилтс мастерски обращается с цветовой гаммой, которая обычно не свойственна коллекциям Boss. В итоге – полный восторг благодарной публики.