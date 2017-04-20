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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Bottega Veneta. Осень, 2017

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  • 20 Апреля 201712:29
Сюжеты: Bottega Veneta, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

В осенне-зимней коллекции Томаса Майера очевиден интерес дизайнера к объемам и его пристальное внимание к линии и конструкции плеча.

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  • Bottega Veneta. Осень, 2017

В то время как многие дизайнеры пытаются перенести уличную моду на подиум и в роскошный сегмент, Томас Майер из Bottega Veneta в очередной раз выпускает минималистичную, элегантную и отполированную коллекцию. Как отмечает сам дизайнер, преобладающий силуэт здесь основывается на точной и даже жесткой линии плеча, как будто копирующей изначальный карандашный эскиз.

В осенне-зимних образах плечо, действительно, оказалось в основном фокусе и Майера, и гостей показа. При этом усиленное и объемное, оно привязывается дизайнером к утонченному силуэту. Этот ход позволяет Майеру создавать актуальные образы сильных и решительных женщин. Удивительно же в новой коллекции, что во всем ее минимализме и лаконичности читаются традиции гламура и женственности. Работая с контрастами и деформируя до неузнаваемости спортивный стиль, Томас создает почти скульптурные модели, за которыми читается элегантность и даже сексуальность в духе 1940-х годов.

Мужские образы в целом повторяют все те же мотивы, однако смотрятся более торжественно.

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