Неделя моды в Милане: Bottega Veneta. Осень, 2017

В осенне-зимней коллекции Томаса Майера очевиден интерес дизайнера к объемам и его пристальное внимание к линии и конструкции плеча.

1 / 66 Bottega Veneta. Осень, 2017



































































































































В то время как многие дизайнеры пытаются перенести уличную моду на подиум и в роскошный сегмент, Томас Майер из Bottega Veneta в очередной раз выпускает минималистичную, элегантную и отполированную коллекцию. Как отмечает сам дизайнер, преобладающий силуэт здесь основывается на точной и даже жесткой линии плеча, как будто копирующей изначальный карандашный эскиз.

В осенне-зимних образах плечо, действительно, оказалось в основном фокусе и Майера, и гостей показа. При этом усиленное и объемное, оно привязывается дизайнером к утонченному силуэту. Этот ход позволяет Майеру создавать актуальные образы сильных и решительных женщин. Удивительно же в новой коллекции, что во всем ее минимализме и лаконичности читаются традиции гламура и женственности. Работая с контрастами и деформируя до неузнаваемости спортивный стиль, Томас создает почти скульптурные модели, за которыми читается элегантность и даже сексуальность в духе 1940-х годов.

Мужские образы в целом повторяют все те же мотивы, однако смотрятся более торжественно.