Неделя моды в Милане: Bottega Veneta. Осень, 2019

В своей дебютной подиумной коллекции для Bottega Veneta Дэниел Ли делает неожиданный реверанс в адрес клиенток Фиби Фило.

Первая в доме Bottega Veneta подиумная коллекция Дэниела Ли вызвала немало нареканий от критиков. С одной стороны, дизайнер обновляет стиль дома и делает его более свободным и чувственным. С другой стороны, в коллекции есть некая незавершенность. Некоторые образы осенне-зимнего сезона выглядят непродуманными, а некоторые явно апеллируют к творчеству Фиби Фило, безусловного авторитета для Ли.

При этом часть журналистов отмечает, что обычно страсть нового дизайнера к самовыражению в рамках большого дома становится предметом агрессивной критики. Лучше уж поосторожничать, чем перестараться, ведь не у всех такие железные нервы, как у Эди Слимана. Если отбросить все перечисленные шероховатости, то коллекцию можно назвать красивой и современной. Ли удается соблюсти нужный баланс, он мастерски пользуется простыми и практичными формами. Главное – в коллекции есть обещание интересного будущего.