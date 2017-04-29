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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Diesel Black Gold. Осень, 2017

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  • 29 Апреля 201711:02
Сюжеты: Diesel, Осень-зима 2017-18, Неделя моды в Милане

Создавая новую коллекцию Diesel Black Gold, Андреас Мельбостад решил изучить архивы марки девяностых годов прошлого века.

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  • Diesel Black Gold. Осень, 2017

Креативный директор линейки Diesel Black Gold Андреас Мельбостад занялся возрождением эпохи девяностых. Будущей осенью дизайнер предлагает вооружаться удлиненными и утонченными силуэтами, на основе которых создал образы в духе городского гранжа. Свое главное внимание Мельбостад сосредоточил на верхней одежде, которая порой смотрится агрессивно и жестко. Нужного эффекта модельер добивается, используя блестящую черную кожу и ремни, которыми затягивает длинные юбки и платья. Из-за этого модели на подиуме выглядели так, будто им некуда спешить.

Важно отметить, что в отличие от Джорджио Армани, используя архивы, Мельбостад не создает одежду, которая выглядит устаревшей. Дизайнер значительно обновил модельный ряд из денима и кожи, дополнив его накладными деталями в виде фартуков. Многослойность и умная работа с длиной в коллекции тоже присутствуют и смотрятся очень стильно.

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