Неделя моды в Милане: Diesel Black Gold. Осень, 2017

Создавая новую коллекцию Diesel Black Gold, Андреас Мельбостад решил изучить архивы марки девяностых годов прошлого века.
Креативный директор линейки Diesel Black Gold Андреас Мельбостад занялся возрождением эпохи девяностых. Будущей осенью дизайнер предлагает вооружаться удлиненными и утонченными силуэтами, на основе которых создал образы в духе городского гранжа. Свое главное внимание Мельбостад сосредоточил на верхней одежде, которая порой смотрится агрессивно и жестко. Нужного эффекта модельер добивается, используя блестящую черную кожу и ремни, которыми затягивает длинные юбки и платья. Из-за этого модели на подиуме выглядели так, будто им некуда спешить.
Важно отметить, что в отличие от Джорджио Армани, используя архивы, Мельбостад не создает одежду, которая выглядит устаревшей. Дизайнер значительно обновил модельный ряд из денима и кожи, дополнив его накладными деталями в виде фартуков. Многослойность и умная работа с длиной в коллекции тоже присутствуют и смотрятся очень стильно.
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