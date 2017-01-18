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Diesel (104)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Diesel Black Gold. Осень, 2017

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  • 18 Января 201722:48
Сюжеты: Diesel, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

Андреас Мельбостад объединяет в новой коллекции Восток и Запад и создает униформу для современных городских ниндзя.

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  • Diesel Black Gold. Осень, 2017

Осенне-зимняя коллекция Diesel Black Gold объединяет традиции новой городской моды Запада и восточные боевые искусства. Креативный директор линии создал по-настоящему богатые образы, основанные на бомберах, байкерских куртках, кимоно и пальто из стеганой кожи, традиционной японской ткани индиго и стеганого нейлона. Ко всему этому разнообразию Мельбостад предлагает широкие брюки, ниндзя-шуз и байкерские ботинки, украшенные вышивками в виде японских иероглифов и символов. По признанию дизайнера, он вдохновлялся японской модой 1980-х, которую попытался осовременить.

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