Неделя моды в Милане: Diesel Black Gold. Осень, 2017

Андреас Мельбостад объединяет в новой коллекции Восток и Запад и создает униформу для современных городских ниндзя.

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Осенне-зимняя коллекция Diesel Black Gold объединяет традиции новой городской моды Запада и восточные боевые искусства. Креативный директор линии создал по-настоящему богатые образы, основанные на бомберах, байкерских куртках, кимоно и пальто из стеганой кожи, традиционной японской ткани индиго и стеганого нейлона. Ко всему этому разнообразию Мельбостад предлагает широкие брюки, ниндзя-шуз и байкерские ботинки, украшенные вышивками в виде японских иероглифов и символов. По признанию дизайнера, он вдохновлялся японской модой 1980-х, которую попытался осовременить.