Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2017

В масштабной осенне-зимней коллекции Emporio Armani очень много образов, однако не все гости миланского показа оказались не в восторге.

1 / 102 Emporio Armani. Осень-зима, 2017











































































































































































































Презентуя новую коллекцию, Джорджио Армани сообщил, что его целью было «перевернуть страницу» и создать гардероб для современной женщины. По мнению дизайнера, его героиня не гонится за актуальными трендами, а 2017 год – отличное доказательство того, что люди начали носить одежду, которая «слишком напоминает моду последних десятилетий». Многие гости миланского показа Emporio Armani оказались недовольны увиденным и, кажется, не совсем готовы к повторению пройденного материала.

Образы из осенне-зимней коллекции Армани основаны на удлиненных линиях и увеличенных объемах. Во многом дизайнер, действительно, пересматривает свои архивы, пытаясь освежить популярные некогда модели и добавить им выразительного декора. Широкие брюки и юбки, строгие жакеты и струящиеся платья Джорджио обновляет вышивкой и пайетками, делая их менее формальными. Однако ни глубоки разрезы и декольте, ни брызги яркого розового цвета, ни блеск пластиковых элементов и живопись рисунков, вдохновленных полотнами Матисса, ни меховые детали не способны сделать эту ностальгию современной.

Модельный ряд коллекции часто напоминает шахматные фигуры, но зрителя не покидает ощущение того, что он это уже видел. Впрочем, поклонницы дизайнера остались довольны и нашли здесь кое-что непривычное для его коллекций. Армани использует многослойность, чтобы придать силуэтам динамики, особенно заметной при движении. Также интересным кажется сочетание кожи и кружева и объемный декор в виде завязок, шарфов и нежных драпировок.