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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2017

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  • 19 Января 201708:56
Сюжеты: Armani, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

В новой масштабной коллекции маэстро Джорджио Армани остается верным себе и своим представлениям о мужском костюме.

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  • Emporio Armani. Осень, 2017

Переосмысляя традиционный мужской костюм, Армани заявляет, что классика – это скучно. Дизайнер обновляет силуэт, при этом использует свою любимую цветовую гамму: благородные оттенки синего и серого. Джорджио говорит, что мужчины должны уметь играть с одеждой, создавать индивидуальные образы и одеваться моложе.

Что касается кроя, то силуэт у Джорджио стал более расслабленным благодаря смягченной линии плеча. Брюки из бархата и тонкой текстурированной шерсти тоже заметно расслабились из-за большого объема и морковеобразной формы. В целом, все это смотрится в значительной степени ностальгически, но в контексте современной моды вполне новаторски.

Завершали показ зимние модели верхней одежды в спортивном стиле и несколько вечерних образов. Дизайнер активно использует бархат, который украшает россыпями крошечных золотых квадратов в духе картин Густава Климта. Выглядит все просто шикарно!

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