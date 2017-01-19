Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2017

В новой масштабной коллекции маэстро Джорджио Армани остается верным себе и своим представлениям о мужском костюме.

1 / 83 Emporio Armani. Осень, 2017





































































































































































Переосмысляя традиционный мужской костюм, Армани заявляет, что классика – это скучно. Дизайнер обновляет силуэт, при этом использует свою любимую цветовую гамму: благородные оттенки синего и серого. Джорджио говорит, что мужчины должны уметь играть с одеждой, создавать индивидуальные образы и одеваться моложе.

Что касается кроя, то силуэт у Джорджио стал более расслабленным благодаря смягченной линии плеча. Брюки из бархата и тонкой текстурированной шерсти тоже заметно расслабились из-за большого объема и морковеобразной формы. В целом, все это смотрится в значительной степени ностальгически, но в контексте современной моды вполне новаторски.

Завершали показ зимние модели верхней одежды в спортивном стиле и несколько вечерних образов. Дизайнер активно использует бархат, который украшает россыпями крошечных золотых квадратов в духе картин Густава Климта. Выглядит все просто шикарно!