Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2018

В новой коллекции Джорджио Армани решил стереть границы между дневной и вечерней одеждой, перемешать все и сплавить в единое целое.

1 / 88 Emporio Armani. Осень, 2018















































































































































































«Сегодня правила перевернуты вверх дном», – прокомментировал свою новую масштабную коллекцию Джорджио Армани. Дизайнер перемешал дневную и вечернюю моду и создал несколько десятков эклектичных образов. Армани использует дневные силуэты и модели, но обновляет их блеском всех сортов. Шоу осенне-зимней коллекции произвело впечатление коктейльной вечеринки, которая началась днем и закончится за полночь. Кроме того, модельер вернулся к логомании и украсил модели кричащими надписями и аббревиатурами, чтобы окружающие могли не сомневаться, что вы одеты дорого. Но со вкусом ли? Мнения гостей показа разделились.