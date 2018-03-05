Вход
ADV
Интересно
Armani (321)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2018

  • 185
  • 0
  • 05 Марта 201810:18
Сюжеты: Armani, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

В новой коллекции Джорджио Армани решил стереть границы между дневной и вечерней одеждой, перемешать все и сплавить в единое целое.

1 / 88
  • Emporio Armani. Осень, 2018

«Сегодня правила перевернуты вверх дном», – прокомментировал свою новую масштабную коллекцию Джорджио Армани. Дизайнер перемешал дневную и вечернюю моду и создал несколько десятков эклектичных образов. Армани использует дневные силуэты и модели, но обновляет их блеском всех сортов. Шоу осенне-зимней коллекции произвело впечатление коктейльной вечеринки, которая началась днем и закончится за полночь. Кроме того, модельер вернулся к логомании и украсил модели кричащими надписями и аббревиатурами, чтобы окружающие могли не сомневаться, что вы одеты дорого. Но со вкусом ли? Мнения гостей показа разделились.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru