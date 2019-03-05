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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2019

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  • 05 Марта 201917:20
Сюжеты: Armani, Осень-зима 2019-20, Неделя моды в Милане

Проведя несколько экспериментов с форматом и локациями шоу линии Emporio, Армани все-таки вернул марку домой.

Осенне-зимнее женское шоу, которое проходило в Teatro Armani, было короче, чем привыкли все, кто следит за творчеством дизайнера. Джорджио Армани сфокусировался на удобстве одежды и комфорте своих клиенток и представил очень реалистичную и практичную коллекцию. Линии новых образов плавны и мягки, во многих нарядах есть красивая многослойность, а пышные юбки сочетаются с чуть ли не спортивными толстовками. Получилось действительно очень красиво, современно и приземленно (по меркам Армани, конечно!).

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