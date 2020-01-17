Неделя моды в Милане: Ermenegildo Zegna. Осень, 2020

Дизайнер Алессандро Сартори наслаждается смешиванием современной классики и уличного стиля и создает очень жизнерадостную коллекцию.

В основе традиций Ermenegildo Zegna лежат классика, тканевые инновации и стремление к элегантности. Алессандро Сартори четко понимает корни бренда, но всякий раз ему удается и соответствовать им, и привнести в стиль дома новизны. На этот раз дизайнер создает повседневную униформу для мужчин, но дополняет ее настроением улицы. В основе богатой осенней коллекции Сартори мягкие края, укороченная длина моделей, функциональность и отказ от формальности.