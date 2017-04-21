Неделя моды в Милане: Etro. Осень, 2017

Вероника Этро представила в Милане коллекцию, которую можно сравнить лишь с ярким калейдоскопом. Впрочем, дизайнер не забыла и о желаниях современных женщин.

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Подчеркивая космополитичность новой коллекции, дом Etro украсил пространство, в котором проходил показ, флагами разных государств. Их пестрота стала гармоничным фоном для яркого калейдоскопа образов, традиционно вдохновленных этникой и богемным стилем.

В новой коллекции можно заметить и триумфальное возвращение знаменитого узора пейсли. Эти принты теперь не прячутся и не маскируются, а выставлены на всеобщее обозрение, что можно считать новое обращение Вероники к традициям Etro. Дизайнер гордится тем, что хорошо понимает культуры разных народов и чувствует связь с людьми по всему миру. На этот раз особенный акцент сделан на горцах Бутана и Гималаев, однако Этро не забывает о том, что работает для жительниц современных мегаполисов.

Дизайнер обращает пристальное внимание на сам процесс производства одежды и качество готовых изделий. При этом добротность у Этро идет рука об руку с особенным пониманием красоты. Предлагая современным девушкам всю эту пестроту, Вероника пытается раскрасить серые будни и, вероятно, достигнуть некоего терапевтического эффекта. Дизайнер действует тонко и изящно, поэтому образы не превращаются в парад национальных костюмов. В целом, эта одежда будет вполне гармонично и актуально смотреться на городских улицах.