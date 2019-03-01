Неделя моды в Милане: Etro. Осень, 2019

В новой коллекции Вероника Этро вспоминает о середине 1990-х годов, когда она была студенткой Колледжа святого Мартина.

Новая коллекция Etro приятно удивила не только возвращением яркого и разнокалиберного пейсли. Сезон осень-зима 2019/20 для Вероники Этро оказался пропитанным ностальгией. Дизайнер вспоминает свои студенческие годы в Колледже святого Мартина, которые пришлись на середину 1990-х. В итоге Этро создает богемные образы, вдохновленные шалями XVIII века и музыкой нью-романтиков The Clash. Сама Вероника такую солянку объяснила так: «Все дело в том, как вы смешиваете вещи и носите их». При этом коллекция отвечает на вопрос «А как же правильно это делать?»