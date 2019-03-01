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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Etro. Осень, 2019

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  • 01 Марта 201913:33
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

В новой коллекции Вероника Этро вспоминает о середине 1990-х годов, когда она была студенткой Колледжа святого Мартина.

Новая коллекция Etro приятно удивила не только возвращением яркого и разнокалиберного пейсли. Сезон осень-зима 2019/20 для Вероники Этро оказался пропитанным ностальгией. Дизайнер вспоминает свои студенческие годы в Колледже святого Мартина, которые пришлись на середину 1990-х. В итоге Этро создает богемные образы, вдохновленные шалями XVIII века и музыкой нью-романтиков The Clash. Сама Вероника такую солянку объяснила так: «Все дело в том, как вы смешиваете вещи и носите их». При этом коллекция отвечает на вопрос «А как же правильно это делать?»

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