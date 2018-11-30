Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Милане (510)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Etro. Весна, 2019

  • 114
  • 0
  • 30 Ноября 201815:11
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Etro, Весна-лето 2019

Вероника Этро представила коллекцию, адресованную женщинам, которые много путешествуют, но при этом ценят стиль и комфорт.

Главная героиня Etro – женщина, известная своей странностью. Новая коллекция марки говорит о том, что в будущем году она будет жить в разных регионах Тихоокеанского побережья. Все начнется на солнечных и полных спорта пляжах Калифорнии, продолжится гедонизмом на Гавайях и завершится в экзотической Японии. В итоге коллекция и получила название Pacific Zen и стала олицетворением того, как Вероника Этро пытается соблюсти хрупкий баланс между духовным и телесным. Сделать это у дизайнера получается очень красиво. Этро много заимствует из пляжного спорта и прочего водного экстрима, но перерабатывает все в своей особенной манере. Серифнг у модельера становится богемным, а дайвинг – расслабленным и медитативным.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru