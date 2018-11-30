Неделя моды в Милане: Etro. Весна, 2019

Вероника Этро представила коллекцию, адресованную женщинам, которые много путешествуют, но при этом ценят стиль и комфорт.

Главная героиня Etro – женщина, известная своей странностью. Новая коллекция марки говорит о том, что в будущем году она будет жить в разных регионах Тихоокеанского побережья. Все начнется на солнечных и полных спорта пляжах Калифорнии, продолжится гедонизмом на Гавайях и завершится в экзотической Японии. В итоге коллекция и получила название Pacific Zen и стала олицетворением того, как Вероника Этро пытается соблюсти хрупкий баланс между духовным и телесным. Сделать это у дизайнера получается очень красиво. Этро много заимствует из пляжного спорта и прочего водного экстрима, но перерабатывает все в своей особенной манере. Серифнг у модельера становится богемным, а дайвинг – расслабленным и медитативным.