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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Etro. Весна, 2020

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  • 25 Сентября 201914:41
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2020

На этот раз дом Etro представил контрастную коллекцию, в которое соединились мужской стиль 1970-х и расслабленные кафтаны со струящимися платьями.

В этом сезоне многие модные марки решили отметить 50-летие фестиваля Вудсток, которые состоялся в 1969 году в Америке. Знаменитое лето любви нашло свое отражение в коллекциях Fendi, Alberta Ferretti и других брендов. Тему поддержала и Вероника Этро, которая к привычной для ее дома теме путешествий добавила мотивы бохо. Однако хиппи у дизайнера получились все-таки гламурными, ее герои отдыхают не на опенэйрах, а на пляжах Танжера, Ибицы и Гоа. Все вместе, как всегда у Etro, смотрится и очень живописно, и вполне реалистично.

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