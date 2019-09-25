Неделя моды в Милане: Etro. Весна, 2020

На этот раз дом Etro представил контрастную коллекцию, в которое соединились мужской стиль 1970-х и расслабленные кафтаны со струящимися платьями.

В этом сезоне многие модные марки решили отметить 50-летие фестиваля Вудсток, которые состоялся в 1969 году в Америке. Знаменитое лето любви нашло свое отражение в коллекциях Fendi, Alberta Ferretti и других брендов. Тему поддержала и Вероника Этро, которая к привычной для ее дома теме путешествий добавила мотивы бохо. Однако хиппи у дизайнера получились все-таки гламурными, ее герои отдыхают не на опенэйрах, а на пляжах Танжера, Ибицы и Гоа. Все вместе, как всегда у Etro, смотрится и очень живописно, и вполне реалистично.