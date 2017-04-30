Неделя моды в Милане: Fendi. Осень, 2017

Коллекция Карла Лагерфельда для итальянского дома моды в очередной раз подтверждает, что гламур стал более практичным и не собирается сходить с подиумов.

1 / 48 Fendi. Осень, 2017































































































Рассказывая о новой коллекции для Fendi, Карл Лагерфельд произнес: «Никаких сказок!» Эта фраза как нельзя лучше иллюстрирует идею о том, что иногда шик может быть реалистичным. Осенне-зимние образы, созданные Карлом и Сильвией Вентурини Фенди действительно смотрятся более практично и, возможно, не так кричаще, как в прошлых сезонах. Однако они идеально вписываются в концепцию современного гламура и гедонизма: сегодня Dolce Vita выглядит скромно и сдержанно.

Яркая красная обувь придавала представленным в Милане образам законченности и чувственности. Это был мастерский ход, чтобы нейтрализовать общую маскулинность и грубоватость коллекции двубортных пальто и квадратных курток и жакетов. Так, с одной стороны, героиней Fendi стала сильная современная женщина, но с другой стороны, – она не лишена женственности и страстности.

Страсть проявляется и в выборе материалов. Карл и Сильвия традиционно предпочитают роскошь меха и самых добротных материалов. Вероятно, коллекция Fendi одна из немногих, которые действительно соответствуют сезону. При этом дизайнеры создают из этих богатых и довольно громоздких материалов вполне свободные и даже изящные модели. Каждая шуба или шерстяное пальто здесь говорят не только о роскоши, но и о комфорте.