Неделя моды в Милане: Fendi. Осень, 2018

Карл Лагерфельд и Сильвия Фенди разработали новую, мало востребованную сегодня концепцию дневного гламура.

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Итальянский дом моды представил в Милане коллекцию, которая резко резонирует с самой концепцией современно дневной моды. При подготовке осенне-зимних образов Карл Лагерфельд и Сильвия Вентурини Фенди вдохновлялись стилем шикарных женщин прошлого и золотой голливудской классикой. При этом дизайнеры достигли гармоничных пропорций женской и мужской элегантности, создав очень умный и свежий микс. Сами карл и Сильвия рассказали, что речь в коллекции идет о романтической, но сильной женственности. Зачем быть застенчивой, когда тебе предлагают этот роскошный дневной гламур? Несмотря на то, что Лагерфельд не устает повторять, что никогда не оглядывается назад, в коллекции отчетливо заметно влияние сороковых годов.