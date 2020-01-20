Вход
ADV



Интересно
Fendi (124)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Fendi. Осень, 2020

  • 220
  • 0
  • 20 Января 202011:37
Сюжеты: Fendi, Осень-зима 2020-21, Неделя моды в Милане

Эта коллекция в духе «новой нормальности» предлагает свежий взгляд на классический мужской костюм вперемешку с элементами домашней одежды.

Традиционно, создавая осенне-зимние коллекции, дизайнеры обращаются к классическому шерстяному костюму за вдохновением. Однако современная мода – это все-таки в массе своей уличная мода. Поэтому Сильвия Вентурини Фенди попыталась – очень даже удачно и красиво! – совместить эти составляющие. Чтобы парням не было скучно в сезоне осень-зима 2020/21, дизайнер добавила образам увесистую долю инфантильности.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru