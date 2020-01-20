Неделя моды в Милане: Fendi. Осень, 2020

Эта коллекция в духе «новой нормальности» предлагает свежий взгляд на классический мужской костюм вперемешку с элементами домашней одежды.

Традиционно, создавая осенне-зимние коллекции, дизайнеры обращаются к классическому шерстяному костюму за вдохновением. Однако современная мода – это все-таки в массе своей уличная мода. Поэтому Сильвия Вентурини Фенди попыталась – очень даже удачно и красиво! – совместить эти составляющие. Чтобы парням не было скучно в сезоне осень-зима 2020/21, дизайнер добавила образам увесистую долю инфантильности.