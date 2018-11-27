Неделя моды в Милане: Fendi. Весна, 2019

Карл Лагерфельд представил в Милане коллекцию итальянского дома моды, главным украшением моделей которой стали огромные накладные карманы.

Похоже, что дизайнер на этот раз вдохновлялся образами официанток из придорожных закусочных. Выбрав их передники в качестве точки отсчета, Карл Лагерфельд создал коллекцию образов с огромными накладными карманами, с которыми сумки Fendi могут и не понадобиться. Одобряя решение Карла, Сильвия Вентурини Фенди назвала модели «очень реалистичной одеждой для занятой женщины, очень функциональной и практичной». Однако идея функциональной повседневной одежды в довольно спортивном стиле немного не вяжется с роскошными материалами, с которыми работает итальянская марка.