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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Fendi. Весна, 2019

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  • 27 Ноября 201814:47
Сюжеты: Fendi, Весна-лето 2019, Неделя моды в Милане

Карл Лагерфельд представил в Милане коллекцию итальянского дома моды, главным украшением моделей которой стали огромные накладные карманы.

Похоже, что дизайнер на этот раз вдохновлялся образами официанток из придорожных закусочных. Выбрав их передники в качестве точки отсчета, Карл Лагерфельд создал коллекцию образов с огромными накладными карманами, с которыми сумки Fendi могут и не понадобиться. Одобряя решение Карла, Сильвия Вентурини Фенди назвала модели «очень реалистичной одеждой для занятой женщины, очень функциональной и практичной». Однако идея функциональной повседневной одежды в довольно спортивном стиле немного не вяжется с роскошными материалами, с которыми работает итальянская марка.

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