Неделя моды в Милане: Fendi. Весна, 2020

В своей первой сольной коллекции Сильвия Вентурини Фенди оказалась очень современным дизайнером.

Сильвия Вентурини Фенди представила на миланском подиуме первую коллекцию, созданную без Карла Лагерфельда. Публика сразу же отметила талант дизайнера, которая смогла остаться на острие моды и проявить неординарный талант. Источник вдохновения прост и как нельзя лучше соответствует сезону. Модельер вдохновлялась атмосферой солнечного летнего дня, с его яркими красками, цветами и порхающими бабочками. В одежде Вентурини Фенди удалось выразить очень простые и понятные эмоции.