Неделя моды в Милане: Fendi. Весна-лето, 2018

В новой коллекции Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини Фенди явно чувствуется энергия футуризма, но пропущенного через призму легкости и шика.

1 / 46 Fendi. Весна-лето, 2018



























































































Футуризм – тема, которой модные дизайнеры касаются не так часто. Дело в том, что с этой эстетикой следует обращаться осторожно и аккуратно, чтобы не оказаться авангардистом, создающим коммерчески провальные коллекции. В этом сезоне у Лагерфельда и Фенди получилось создать образы, безусловно, футуристичные и шикарные, но при этом очень легкие.

О том, как дизайнерам удалось добиться такого эффекта, за кулисами шоу Карл Лагерфельд рассказал, что добавил тяжелому итальянскому стилю беззаботности и игривости Карибов. Модельер также упомянул творчество итальянского художника-футуриста Джакомо Балла, у которого заимствовал геометрические фигуры разных пропорций и игры с рисунком.

С точки зрения силуэта, эта динамичная коллекция основана на очень женственных вещах. Здесь много летящих элементов и воздушных материалов, таких как, например, нейлоновая органза или тончайший трикотаж. Среди моделей можно также заметить фантазии на тему спортивной формы атлетов и боксеров. В итоге получились современные городские образы со смелым взглядом в будущее.