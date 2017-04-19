Неделя моды в Милане: Giamba. Осень, 2017

В коллекции своей второй линии Джамбаттиста Валли обращается к женственности, эзотерике и сюрреалистическим настроениям.

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Осенне-зимнюю коллекцию Giamba Джамбаттиста Валли представил в выставочном зале Рикардо Грасси в Милане. Эти образы можно назвать видениями из снов, вдохновленных эзотерическими переживаниями и сюрреалистическими ассоциациями. При этом богатая фантазия дизайнера в них вполне гармонично уживается с высоким качеством и мастерством исполнения. Валли пристальное внимание уделяет созданию отделки и изящных деталей. Многие модели украшены вышивкой и принтами в виде рук, глаз, мотыльков и звезд, а романтичные наряды из тюля и шифона дополнены выразительными воротничками и вырезами.

Из жаккарда в духе психоделики 1970-х Джамбаттиста создает мини-костюмы и роскошные пальто, которые отделывает поддельными перьями. Расклешенные брюки у него сочетаются с шикарными версиями футболки. Цветочный мотив заимствован из афганской традиции, но идет рука об руку с воротниками из искусственного меха в духе монгольских кочевников. Важное место в коллекции занимает бархат, декорированный кружевами и вставками из прозрачного тюля, что подчеркивает эклектичное и романтичное настроение коллекции.