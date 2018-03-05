Вход
ADV
Интересно
Giambattista Valli (44)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Giamba. Осень, 2018

  • 216
  • 0
  • 05 Марта 201809:49
Сюжеты: Giambattista Valli, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

В рамках миланской Недели Джамбаттиста Валли представил лукбук коллекции, в которой объединил городскую моду, гламур и рок-н-ролл.

1 / 62
  • Giamba. Осень, 2018

Джамбаттиста Валли все еще формирует личность героини своей молодежной линейки. На этот раз девушка Giamba – креативная молодая горожанка, которой нравится играть с модой. Валли работает с эклектикой, из которой девушка может создасть свой персональный стиль. У нее есть для этого все самое выигрышное, по мнению дизайнера: дерзость рок-н-ролла, богатство и легкомыслие гламура, а также современный стритстайл. Лакированные жакеты из искусственного шелка, леггинсы с принтами, куртки с карманами, деним, вельвет, эко-кожа, хищные принты, блестки и бахрома… Джамбаттиста дает своим клиенткам полную свободу, полагаясь на их интуицию и чувство стиля.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru