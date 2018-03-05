Неделя моды в Милане: Giamba. Осень, 2018

В рамках миланской Недели Джамбаттиста Валли представил лукбук коллекции, в которой объединил городскую моду, гламур и рок-н-ролл.

1 / 62 Giamba. Осень, 2018



























































































































Джамбаттиста Валли все еще формирует личность героини своей молодежной линейки. На этот раз девушка Giamba – креативная молодая горожанка, которой нравится играть с модой. Валли работает с эклектикой, из которой девушка может создасть свой персональный стиль. У нее есть для этого все самое выигрышное, по мнению дизайнера: дерзость рок-н-ролла, богатство и легкомыслие гламура, а также современный стритстайл. Лакированные жакеты из искусственного шелка, леггинсы с принтами, куртки с карманами, деним, вельвет, эко-кожа, хищные принты, блестки и бахрома… Джамбаттиста дает своим клиенткам полную свободу, полагаясь на их интуицию и чувство стиля.