Неделя моды в Милане: Giamba. Весна, 2019

Джамбаттиста Валли обновляет романтический стиль своей молодежной линии психоделическими и богемными вибрациями.

Придумывая образы для весенне-летней коллекции, Джамбаттиста Валли вдохновлялся «вторым Летом любви» – настроениями конца восьмидесятых годов прошлого века. Отсюда и кислотные и психоделические мотивы в моделях. Дизайнер щедро использует и яркие краски, и любимые цветочные узоры, смешанные с мотивом пейсли. Валли обращается к бохо-шику с его струящимися свободными платьями и кафтанами, применяет технику макраме и украшает вещи оборками. Получилась очень живая коллекция, в которой нашлось место и романтике, которая всегда присуща манере модельера, и динамике.