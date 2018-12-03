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Giambattista Valli (47)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Giamba. Весна, 2019

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  • 03 Декабря 201809:34
Сюжеты: Giambattista Valli, Весна-лето 2019, Неделя моды в Милане

Джамбаттиста Валли обновляет романтический стиль своей молодежной линии психоделическими и богемными вибрациями.

Придумывая образы для весенне-летней коллекции, Джамбаттиста Валли вдохновлялся «вторым Летом любви» – настроениями конца восьмидесятых годов прошлого века. Отсюда и кислотные и психоделические мотивы в моделях. Дизайнер щедро использует и яркие краски, и любимые цветочные узоры, смешанные с мотивом пейсли. Валли обращается к бохо-шику с его струящимися свободными платьями и кафтанами, применяет технику макраме и украшает вещи оборками. Получилась очень живая коллекция, в которой нашлось место и романтике, которая всегда присуща манере модельера, и динамике.

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