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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Giorgio Armani. Осень, 2017

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  • 18 Апреля 201711:49
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Armani, Осень-зима 2017-18

Одной из самых головокружительных, ярких и необычных коллекций последней Недели моды в Милане оказалась осенне-зимняя коллекция Джорджио Армани.

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  • Giorgio Armani. Осень, 2017

Итальянский дизайнер представил в Милане богатую коллекцию, которая буквально взрывалась обилием идей. Джорджио Армани экспериментировал с цветом, разбавляя черный фон яркими вспышками синего, красного и зеленого. Модельер также использовал сочетание разнородных фактур, создавая эти многосмысленные образы. Главной мыслью коллекции стало выражение самого Армани: «Разнообразие – форма современной гармонии».

Что касается модельного ряда, то образы получились довольно простыми. Армани создал укороченные куртки и жакеты, которые предложил дополнить широкими брюками с драпировками. Однако образы не выглядят строго, переход от одного объема к другому довольно плавный и гармоничный. Вообще, брюки стали одной из главных составляющих модельного ряда: дизайнер создал не только широкие модели, но и узкие, делающие силуэт более стройным.

Из материалов самыми востребованными у Армани оказались бархат, украшенный яркими камнями, и жаккард с абстрактными мотивами. В качестве декора использованы вышивка бисером, кисти из бахромы, сочетания различных фактур: мохер, козлиные шкуры, разноцветные кристаллы, шелковые элементы смокинга.

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