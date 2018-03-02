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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Giorgio Armani. Осень, 2018

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  • 02 Марта 201809:57
Сюжеты: Armani, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

В новой коллекции Джорджио Армани пропагандирует инклюзивность и объединяет элементы очень разных культур.

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  • Giorgio Armani. Осень, 2018

Работая над свои ярким и очень сложным модным коктейлем, Джорджио Армани, кажется, увлекся. Создав очень большую, почти в сто образов, среди которых и мужские, коллекцию, дизайнер забыл о гармонии и концептуальности. Используя многочисленный разрозненные отсылки к самым разным культурам, Армани хочет сказать о том, что все должно сосуществовать в гармонии. Насколько удачно или неудачно у него это получается, мнения критиков разделились. Однако сомнения не вызывает тот факт, что даже в этом миксе мы можем различить фирменный почерк Джорджио: главными здесь остаются элегантность, роскошь и гламур, сдобренные изрядной долей ностальгии.

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