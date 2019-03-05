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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Giorgio Armani. Осень, 2019

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  • 05 Марта 201916:51
Сюжеты: Armani, Осень-зима 2019-20

За кулисами показа Джорджио Армани как мантру повторял свое любимое: «Настало время элегантности».

С вою новую коллекцию итальянский дизайнер назвал «Рапсодия в голубом» и представил в интимной обстановке с атмосферой от-кутюр. Многочисленные образы выполнены в легком и плавном стиле Армани, с джазовыми эффектами. Как и долгие годы до этого, Джорджио вновь говорит об элегантности и утонченности, обходясь без авангардных приемов и сложных решений. Он по-прежнему верен своей любимой гамме из тысячи оттенков синего, оттененного черным. Романтика нуара, струящиеся фактуры, диагональные складки… Весь образный ряд шоу соединился в единую симфонию.

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