Неделя моды в Милане: Giorgio Armani. Весна, 2019

В весенне-летней коллекции Джорджио Армани размышляет над формой цвета, что выразилось в прекрасных и спокойных образах.

Похоже, что итальянский дизайнер перебывал в романтичном и философском настрое, когда работал над коллекцией «Форма цвета». Размышляя о том, как друг от друга зависят форма и содержание, Армани создал одну из самых сбалансированных и умиротворенных коллекций миланской Недели. Эти образы, действительно, очень спокойны, но при этом глубоки и полны смысла. Модельер превратил роскошные ткани в лед и металл, а мягким складкам придал стурктурности. При этом концептуализм коллекции не отрывает ее от реальности: эта одежда вполне функциональна и может быть уместной как в повседневных ситуациях, так и на коктейле.