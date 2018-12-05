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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Giorgio Armani. Весна, 2019

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  • 05 Декабря 201811:03
Сюжеты: Armani, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

В весенне-летней коллекции Джорджио Армани размышляет над формой цвета, что выразилось в прекрасных и спокойных образах.

Похоже, что итальянский дизайнер перебывал в романтичном и философском настрое, когда работал над коллекцией «Форма цвета». Размышляя о том, как друг от друга зависят форма и содержание, Армани создал одну из самых сбалансированных и умиротворенных коллекций миланской Недели. Эти образы, действительно, очень спокойны, но при этом глубоки и полны смысла. Модельер превратил роскошные ткани в лед и металл, а мягким складкам придал стурктурности. При этом концептуализм коллекции не отрывает ее от реальности: эта одежда вполне функциональна и может быть уместной как в повседневных ситуациях, так и на коктейле.

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