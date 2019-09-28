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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Giorgio Armani. Весна, 2020

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  • 28 Сентября 201913:57
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Armani, Весна-лето 2020

Джорджио Армани традиционно показал шикарную коллекцию.

Джорджио Армани – один из тех дизайнеров, который не изобретает велосипед каждый новый сезон. Он верен своему выверенному однажды, отточенному стилю и этим завоевывает сердца все новых клиенток. На прошедшей в Милане Недел моды модельер представил привычную для себя коллекцию – шикарную, элегантную, вневременную. В интервью журналистам сам Армани признавался, что хотел быть менее реалистичным и даже выбрал в качестве музы античную нимфу. Однако публику не обманешь: на подиуме классика от Giorgio Armani, пусть и в новых нежных оттенках и с россыпями блесток.

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