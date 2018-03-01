Неделя моды в Милане: Gucci. Осень, 2018

По-настоящему в этот раз Неделя моды в Милане началась с фантастического и очень красивого показа Gucci.

1 / 89 Gucci. Осень, 2018

















































































































































































Свою осенне-зимнюю коллекцию для итальянского дома моды Алессандро Микеле назвал «Киборг». При этом неутомимый фантазер и большой оригинал попытался в одежде объединить научпоп, футуризм, гламур и католицизм. Некоторые модели вышли на подиум неся удивительно реалистичные копии своих голов, кто-то из манекенщиков использовал в качестве стильного аксессуара экзотических животных, а кто-то и вовсе превратился в родителя дракона.

Фантасмагория шоу идеально рифмовалась с безумной коллекцией Микеле, в которой дизайнер перемешал все, что так любит. Большинство нарядов в каком-то смысле напоминали о работе хирурга: модели были будто бы разрезаны на операционном столе, а затем собраны по законам военного времени – грубо, наспех, хаотично. Сам дизайнер так прокомментировал коллекцию: «Моя работа – это странный путь... Но, по крайней мере, на мой взгляд, у меня есть научная и клиническая ясность того, что я делаю». Одежду Gucci на этот раз можно описать как поликультурную, пангендерную, мифологическую, богатую, изобильную, с заметным влиянием Востока.