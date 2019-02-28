Неделя моды в Милане: Gucci. Осень, 2019

На эффектном осенне-зимнем шоу итальянского дома была представлена коллекция с масками, шипами и ретроссылками.

Вероятно, Алессандро Микеле – самый интересный современный дизайнер! Ему удается создавать огромное количество красоты, причем делать это оригинально и легко. Важно, что, паря в облаках собственного креатива, Микеле не забывает о реальности: во-первых, он всегда привязывает свои коллекции сразу к нескольким источникам вдохновения, заимствованным из мировой культуры и истории, во-вторых – его вещи вполне практичны и при всей своей эпатажности легко представимы на улице современного города.

На этот раз творческое безумие Алессандро Микеле блуждало где-то между театром и БДСМ-эстетикой. Маски, которые он надел на лица моделей, в то же время напоминали о постоянно обновляющемся наборе эффектов в Instagram Stories. Предлагая эти маски нам, Микеле повторяет: «Маска – это средство, с помощью которого мы становимся тем, кем мы себя чувствуем». На выбор дается множество личин: от шипов до бутафорских слез, от панка до рейва, от элегантности до агрессии.