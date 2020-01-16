Неделя моды в Милане: Gucci. Осень, 2020

Исследуя мужскую идентичность, Алессандро Микеле создал к осенне-зимнему сезону коллекцию странной школьной формы.

Рассказывая о новой коллекции, креативный директор итальянского дома признается, что в одержимости детской одеждой, крошечными вещами и ностальгией по невинности детства. Детство для Микеле – пора, когда мальчик может играть с туфлями матери и даже носить их, при этом не рискуя быть осужденным. Такое же поведение у взрослых чаще всего подвергается жесточайшей критике, поэтому взросление для дизайнера – процесс нелегкий. Чтобы немного облегчить его, Алессандро Микеле предлагает мужчинам множество альтернатив их привычному гардеробу и приглашает к игре.