Неделя моды в Милане: Gucci. Весна, 2020

Весенне-летний показ итальянского дома не обошелся на этот раз без скандала.

Алессандро Микеле представил в Милане коллекцию, вдохновленную сексуальными семидесятыми. Однако все оказалось не так просто на этот раз. Часть коллекции, которая резко отличается от всего остального, дизайнер посвятил феномену власти и тоталитарных режимов. Одежда здесь представляла собой некий гибрид между различными видами униформ и костюмов, характерных для фантастических фильмов 1970-1980-х годов. Однако одна из моделей Gucci решила, что одежда похожа на смирительные рубашки, перенесла на коллекцию печальный опыт своей семьи и в итоге вышла на подиум с поднятыми ладонями, на которых написала лозунги о том, что ментальное здоровье – это не про бизнес и коммерческий успех. Впрочем, происшествие пошло итальянскому дому на пользу, он снова оказался в топе новостей.