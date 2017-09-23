Неделя моды в Милане: Gucci. Весна- лето, 2018

Для весенне-летней коллекции Алессандро Микеле выбрал более спокойное настроение, чем в предыдущих сезонах. Впрочем, без блеска и глэма все равно не обошлось.

1 / 107 Gucci. Весна- лето, 2018





















































































































































































































Текущую Неделю моды открыл блистательный и масштабный показ итальянского дома Gucci. И хотя атмосфера в зале, где проходило дефиле, была камерной и интимной, шоу оставило у гостей яркие впечатления. Алессандро Микеле продемонстрировал очередной извод собственного понимания традиционного итальянского гламура, со всем его блеском и гротеском. Получилось, как всегда у дизайнера, очень круто, хотя в этот раз Микеле и отказался от совсем уж авангардных форм и подчеркнутой андрогинности.

Как заправский рок-н-ролльщик, Алессандро Микеле смешивает крутой и очень крепкий микс из эстетики семидесятых, заимствований из барокко и ар-деко, летной и бейсбольной формы, а также классических гобеленов. Дизайнер использует широкий и яркий набор выразительных средств, поэтому его коллекция не смотрится сумбурно. Новые образы вполне гармоничны, даже если в их основе деним, блестки и декор начала эпохи диско. Сам Микеле о своей работе говорит: «Теперь это больше, чем красота, это больше состояние ума... социальная идея». И ему, действительно, удается создавать новую идеологию.