Вход
ADV
Интересно
Jil Sander (80)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Jil Sander. Осень, 2018

  • 309
  • 0
  • 06 Марта 201810:02
Сюжеты: Jil Sander, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Люк и Люси Майер представили на Неделе моды в Милане одну из самых интересных коллекций будущего сезона.

1 / 51
  • Jil Sander. Осень, 2018

Дизайнерский дуэт продолжает вдыхать свежий воздух в традиционную эстетику Jil Sander. Люк и Люси Майер используют интерьерный дизайн в качестве источника вдохновения и подчеркивают свой выбор тактильными тканями и уютными фактурами. Мягкость и комфорт стали основной темой коллекции, в некоторых образах которой можно было обнаружить пледы и адаптированные одеяла. При этом модельный ряд выглядит вполне футуристично: такого эффекта Майеры добиваются, смешивая фирменный минимализм марки и резкие прямые линии. Получилось очень аккуратно, стильно, оригинально и интересно.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru