Неделя моды в Милане: Jil Sander. Осень, 2018

Люк и Люси Майер представили на Неделе моды в Милане одну из самых интересных коллекций будущего сезона.

1 / 51 Jil Sander. Осень, 2018





































































































Дизайнерский дуэт продолжает вдыхать свежий воздух в традиционную эстетику Jil Sander. Люк и Люси Майер используют интерьерный дизайн в качестве источника вдохновения и подчеркивают свой выбор тактильными тканями и уютными фактурами. Мягкость и комфорт стали основной темой коллекции, в некоторых образах которой можно было обнаружить пледы и адаптированные одеяла. При этом модельный ряд выглядит вполне футуристично: такого эффекта Майеры добиваются, смешивая фирменный минимализм марки и резкие прямые линии. Получилось очень аккуратно, стильно, оригинально и интересно.