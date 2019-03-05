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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Jil Sander. Осень, 2019

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  • 05 Марта 201917:30
Сюжеты: Jil Sander, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

Люси и Люк Майер представили красивую коллекцию, наполненную утонченной чувственностью и поэзией.

Креативные директора дома моды продолжают работать согласно стилю Жиль Сандер. Люси и Люк Маейр – такие же приверженцы минимализма, строгости и графичности, как и знаменитая основательница марки. При этом у всех троих лаконичные и прямые линии и скупой декор соединяются в нечто поэтичное и чувственное. Осенне-зимняя коллекция дизайнеров получилась именно такое – чистой, элегантной и совсем не скучной. Майеры работают на грани от-кутюр, используя великолепные ткани и нежные бледные оттенки. От всего это и рождается ощущение легкости и откровенности. При этом очевидно, что и по отдельности образы будут гармонично смотреться в городской среде.

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