Неделя моды в Милане: Jil Sander. Весна, 2020

Люси и Люк Майер представили красивую коллекцию, сфокусированную на балансе между контрастирующими силами.

Баланс – цель, к которой стремится каждый из нас в своей жизни. При этом достигнуть этой цели получается далеко не всех. Креативные директора марки Jil Sander – как раз те счастливчики, которым это удается. Новая коллекция Люси и Люка Майеров – лучшее тому подтверждение. Дизайнеры нашли баланс между минимализмом и спокойствием с одной стороны и авангардом и интеллектуальностью – с другой. При этом им бонусом удалось и быть современными, и не забыть о традициях вверенного им бренда.