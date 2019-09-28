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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Jil Sander. Весна, 2020

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  • 28 Сентября 201922:03
Сюжеты: Jil Sander, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2020

Люси и Люк Майер представили красивую коллекцию, сфокусированную на балансе между контрастирующими силами.

Баланс – цель, к которой стремится каждый из нас в своей жизни. При этом достигнуть этой цели получается далеко не всех. Креативные директора марки Jil Sander – как раз те счастливчики, которым это удается. Новая коллекция Люси и Люка Майеров – лучшее тому подтверждение. Дизайнеры нашли баланс между минимализмом и спокойствием с одной стороны и авангардом и интеллектуальностью – с другой. При этом им бонусом удалось и быть современными, и не забыть о традициях вверенного им бренда.

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