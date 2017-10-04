Неделя моды в Милане: Jil Sander. Весна-лето, 2018

Дебютная в доме Jil Sander коллекция Люси Майер впечатлила почти монашеским целомудрием и сдержанностью выразительных средств.

1 / 59 Jil Sander. Весна-лето, 2018





















































































































Новая коллекция марки Jil Sander действительно удивила сдержанностью и целомудрием. Дому и так всегда была присуща скромность, но к сезону весна-лето 2018 Люси Майер приготовила нечто новое. Основу модельного ряда составили удлиненные рубашки, застегнутые наглухо и напоминающие о фирменном элегантном и минималистичном стиле самой Джил Сандер.

На протяжении долгих лет он лежал в основе каждой коллекции, создаваемыми дизайнерами Миланом Вукмировичем, Рафом Симонсом и совсем недавно Родольфо Пальялунга. В целом, новые образы полны безмятежности и универсальны, что особенно востребовано в современной моде, а значит, о коммерческом успехе коллекции можно не волноваться. Фактурности модельному ряду придали костюмы жестких форм, квадратные жакеты и куртки, а также укороченные до лодыжки брюки.