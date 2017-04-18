Неделя моды в Милане: Just Cavalli. Осень, 2017

Вторая коллекция команды итальянского дома вдохновлена готикой, рок-н-роллом и лучшими образами Кейт Буш.

1 / 35 Just Cavalli. Осень, 2017





































































После ухода креативного директора Питера Дандаса коллекциями итальянского дома моды занимается командой дизайнеров. На этот раз в Милане бренд представил коллекцию, которая сильно отличается от того, что мы привыкли видеть на подиуме Just Cavalli. Большинство образов осенне-зимней коллекции вдохновлены готикой и рок-н-ролльной эстетикой. При этом дизайнеры марки взяли лучшее из стиля молодой Кейт Буш и Принца.

Темная гамма коллекции идеально ложится на мягкие материалы, главными из которых стали бархат и бритый мех. Дополнительной выразительности образам придала шнуровка и элементы, напоминающие о военных сюртуках и куртках. За женственность отвечают оборки, асимметричный крой и цветочные принты. Сексуальности образам придают обтягивающие модели и тонкая кожа.