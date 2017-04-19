Неделя моды в Милане: Marni. Осень, 2017

В своей дебютной коллекции для итальянского дома Франческо Риссо объединяет эксцентричность Marni и актуальные преувеличенные объемы.

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На новую коллекцию Marni поклонники итальянской марки возлагали большие надежды. Новый креативный директор должен был оживить традиционный стиль дома, добавив ему дерзости и современности. Насколько у Риссо это получилось, покажут дальнейшие продажи, однако сам показ вызвал у публики смешанные чувства.

С одной стороны, Франческо Риссо попытался сохранить настроение марки, которая давно известна своей эксцентричностью. Однако, с другой стороны, новый креативный директор привнес в стиль Marni значительную долю собственного видения современной моды. Риссо, увы, отказался от домотканых материалов и вычурной изысканности, которую так легко использовала основательница дома Консуэло Кастильони. Кроме того, дизайнер несколько растерял ясность и четкость модельного ряда.

За кулисами показа Риссо пояснял журналистам, что был вдохновлен идеей женственности, ритмом современной жизни и необходимости иметь одежду, которая стала бы второй кожей. Кроме того, дизайнер подчеркнул о важности разнообразия, что объяснило масштабность коллекции. В целом же, новые образы будут гармонично смотреться на улице, однако им не хватает традиционной спонтанности Marni. Здесь много актуальных игр с объемами, работы с цветом, выигрышных сочетаний различных фактур и богатого выбора аксессуаров, что делает дебют Франческо вполне достойным.