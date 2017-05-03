Неделя моды в Милане: Max Mara. Осень, 2017

Итальянская марка представила в Милане универсальную коллекцию, вещи из которой вряд ли когда-нибудь выйдут из моды.

1 / 43 Max Mara. Осень, 2017





















































































Показ Max Mara в Милане традиционно оказался одним из самых ожидаемых. Поклонницы универсальной, функциональной, практичной, но стильной одежды в очередной раз пришли в восторг от увиденного и выразили похвалу дизайнерам итальянской марки. В центре всеобщего внимания как всегда оказались модели пальто, которые никогда не выйдут из моды.

На этот раз команда дизайнеров работала с мехом и шерстью и вдохновлялась ностальгией по шедшим временам. Особенно гостям шоу запомнились кейпы и модели непривычных ярких оттенков. Кроме того, в коллекции можно увидеть одежду из тонкого бархата, который стал одним из главных материалов будущего сезона. При этом модельеры Max Mara сумели гармонично сочетать его с трикотажем и тончайшей тканью, щедро украшенной люрексом.