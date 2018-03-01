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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Max Mara. Осень, 2018

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  • 01 Марта 201817:40
Сюжеты: MaxMara, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Новая коллекция итальянского дома моды отошла от классического стиля Max Mara и стала более современной и свободной.

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  • Max Mara. Осень, 2018

Итальянская марка заметно изменилась за последние два-три сезона. Max Mara постепенно отходит от своего фирменного стиля, который давно стал воплощением современной городской классики. На этот раз коллекция бренда хоть и остается комфортной, но все же ориентируется на актуальные тренды. Ее главными составляющими стали черная кожа, шерстяной тартан и хищные анималистичные принты. Будущей осенью девушки, выбирающие итальянскую марку, будут выглядеть независимо и самодостаточно. Заигрывая с молодежной аудиторией бренд украшает майки и толстовки принтами от художником Франсуа Берту, а также апеллирует к панку и гранжу. Выглядят новые образы очень классно!

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