Неделя моды в Милане: Max Mara. Осень, 2018

Новая коллекция итальянского дома моды отошла от классического стиля Max Mara и стала более современной и свободной.

1 / 42 Max Mara. Осень, 2018



















































































Итальянская марка заметно изменилась за последние два-три сезона. Max Mara постепенно отходит от своего фирменного стиля, который давно стал воплощением современной городской классики. На этот раз коллекция бренда хоть и остается комфортной, но все же ориентируется на актуальные тренды. Ее главными составляющими стали черная кожа, шерстяной тартан и хищные анималистичные принты. Будущей осенью девушки, выбирающие итальянскую марку, будут выглядеть независимо и самодостаточно. Заигрывая с молодежной аудиторией бренд украшает майки и толстовки принтами от художником Франсуа Берту, а также апеллирует к панку и гранжу. Выглядят новые образы очень классно!