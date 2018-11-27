Неделя моды в Милане: Max Mara. Весна, 2019

Ян Гриффитс досконально изучил архивы марки 1980-х годов и практически скопировал оттуда все самое красивое и запоминающееся.

В марке Max Mara всегда с трепетом и уважением относились к своей истории. Даже когда мир вокруг меняется каждую секунду, этот бренд придерживается собственного – классического и сразу же узнаваемого – стиля. При этом Max Mara всегда идет в авангарде моды и из сезона в сезон представляет очень современные коллекции. Будущий сезон не стал исключением: для создания моделей сезона весна-лето 2019 креативный директор и интеллектуал от мира моды Ян Гриффитс использовал архивы марки 1980-х годов, но постарался не забывать об актуальных трендах. Новая коллекция посвящена Эмили Уилсон, первой женщине-переводчице «Одиссеи», автору «Пенелопиады» Маргарет Этвуд и Мэдлин Миллер, написавшей «Цирцею». Посвящением Гриффитс намекает на образы мифологических героинь, а современных женщин называет сильными амазонками. В итоге получилась одна из самых выразительных коллекций миланской Недели.