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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Max Mara. Весна, 2019

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  • 27 Ноября 201815:22
Сюжеты: MaxMara, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

Ян Гриффитс досконально изучил архивы марки 1980-х годов и практически скопировал оттуда все самое красивое и запоминающееся.

В марке Max Mara всегда с трепетом и уважением относились к своей истории. Даже когда мир вокруг меняется каждую секунду, этот бренд придерживается собственного – классического и сразу же узнаваемого – стиля. При этом Max Mara всегда идет в авангарде моды и из сезона в сезон представляет очень современные коллекции. Будущий сезон не стал исключением: для создания моделей сезона весна-лето 2019 креативный директор и интеллектуал от мира моды Ян Гриффитс использовал архивы марки 1980-х годов, но постарался не забывать об актуальных трендах. Новая коллекция посвящена Эмили Уилсон, первой женщине-переводчице «Одиссеи», автору «Пенелопиады» Маргарет Этвуд и Мэдлин Миллер, написавшей «Цирцею». Посвящением Гриффитс намекает на образы мифологических героинь, а современных женщин называет сильными амазонками. В итоге получилась одна из самых выразительных коллекций миланской Недели.

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