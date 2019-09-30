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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Max Mara. Весна, 2020

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  • 30 Сентября 201910:44
Сюжеты: MaxMara, Весна-лето 2020, Неделя моды в Милане

В этот раз отправной точкой для полета фантазии Яна Гриффитса стал сериал «Убивая Еву», вышедший на канале BBC.

Модная феминистская шпионская серия и фантазии о следующем фильме о Джеймсе Бонде – вот точка отсчета новой коллекции Max Mara. Ян Гриффитс подготовил для женщин более земную, реалистичную роль в этом сезоне, отказавшись от мечтаний и летания в облаках. При этом кинематографическое видение дизайнера пошло только на пользу коллекции: образы у него Гриффитса получились по-настоящему сильными и четкими. Возможно, каким-то не хватало кобуры и пистолета, но этот выбор модельер оставил на усмотрение клиенток.

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