Неделя моды в Милане: Max Mara. Весна, 2020

В этот раз отправной точкой для полета фантазии Яна Гриффитса стал сериал «Убивая Еву», вышедший на канале BBC.

Модная феминистская шпионская серия и фантазии о следующем фильме о Джеймсе Бонде – вот точка отсчета новой коллекции Max Mara. Ян Гриффитс подготовил для женщин более земную, реалистичную роль в этом сезоне, отказавшись от мечтаний и летания в облаках. При этом кинематографическое видение дизайнера пошло только на пользу коллекции: образы у него Гриффитса получились по-настоящему сильными и четкими. Возможно, каким-то не хватало кобуры и пистолета, но этот выбор модельер оставил на усмотрение клиенток.