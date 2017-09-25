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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Max Mara. Весна-лето, 2018

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  • 25 Сентября 201710:14
Сюжеты: MaxMara, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2018

Дом Max Mara представил в Милане минималистичную коллекцию, основанную на крое 1990-х с выразительными акцентами на прозрачных фактурах.

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  • Max Mara. Весна-лето, 2018

Итальянская марка верна своим традиционным кодам. В весенне-летней коллекции мы можем видеть все тот же стильный минимализм, аккуратность и точно выверенные линии. Утонченные ткани спокойных расцветок, без ярких акцентов и принтов собраны в силуэты в духе девяностых. Все смотрится очень элегантно и благородно. Даже юбка-карандаш, созданная из классического плаща, выглядит гармонично, без перекоса в сторону авангарда.

В основе модельного ряда коллекции тонкие блейзеры и брюки, юбки по фигуре и такие же комбинезоны. В коллекции появился деним, но он будет вполне уместен и в формальных ситуациях. Женственности образам добавляют красивые прозрачные фактуры, белый цвет и лавандовый оттенок. Возвращаясь к своим истокам, Max Mara возвращает на одежду и старый логотип, но это не навевает ностальгии.

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