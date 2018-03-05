Неделя моды в Милане: Missoni, Осень, 2018

Работая над осенне-зимней коллекцией, Анджела Миссони вдохновлялась Нью-Йорком поздних семидесятых и ранних восьмидесятых.

1 / 18 Missoni, Осень, 2018



































Новая коллекция Анджела Миссони получилась очень позитивной. Дизайнер вдохновлялась атмосферой Нью-Йорка начала эпохи диско. Время эклектики и радости до появления эпидемии СПИДа, по мнению Миссони, – идеальная пора для современного общества, задыхающегося в кризисах. В целом, стиль коллекции можно назвать смесью бохо и расслабленного шика, она не скатывается в ностальгию, а предлагает свободу и наслаждение жизнью. При этом модельер не растрачивает слова понапрасну: образов в коллекции непривычно мало, но включают они и повседневную и верхнюю одежду.