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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Missoni, Осень, 2018

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  • 05 Марта 201818:11
Сюжеты: Missoni, Осень-зима 2018-19, Неделя моды в Милане

Работая над осенне-зимней коллекцией, Анджела Миссони вдохновлялась Нью-Йорком поздних семидесятых и ранних восьмидесятых.

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  • Missoni, Осень, 2018

Новая коллекция Анджела Миссони получилась очень позитивной. Дизайнер вдохновлялась атмосферой Нью-Йорка начала эпохи диско. Время эклектики и радости до появления эпидемии СПИДа, по мнению Миссони, – идеальная пора для современного общества, задыхающегося в кризисах. В целом, стиль коллекции можно назвать смесью бохо и расслабленного шика, она не скатывается в ностальгию, а предлагает свободу и наслаждение жизнью. При этом модельер не растрачивает слова понапрасну: образов в коллекции непривычно мало, но включают они и повседневную и верхнюю одежду.

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