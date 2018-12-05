Неделя моды в Милане: Missoni. Весна, 2019

Анджела Миссони отметила 65-летие семейной марки смешанной коллекцией легких и очень простых образов.

Для модной индустрии 65 лет в игре – это внушительный срок. При этом дом Missoni, возглавляемый и управляемый все это время одной семьей, умудряется не просто держаться на плаву, но и быть очень успешным. Вероятно, секрет кроется в умелом сочетании инноваций и традиций, а главное – понимании и знании своих клиентов. Отмечая день рождения марки, Анджела Миссони представила в Милане изящную коллекцию, в которой нашлось место прошлому бренда, яркому настоящему и фантазиям о будущем. Свои рассуждения дизайнер воплотила в трикотажных моделях свободного кроя. Большинство образов построено на желании расслабиться и окружить себя комфортом. Отсюда все эти мягкие фактуры, собранные в складки, мягкие линии, удлиненные и струящиеся силуэты, а также многослойность.