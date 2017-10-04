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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Missoni. Весна-лето, 2018

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  • 04 Октября 201719:11
Сюжеты: Missoni, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2018

Чтобы отметить свой 20-летний юбилей в качестве креативного директора, Анджела Миссони организовала большую вечеринку, на которой представила сдвоенную коллекцию.

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  • Missoni. Весна-лето, 2018

При пристальном рассматривании в новой коллекции Missoni можно увидеть, как Анджела играет с темой супергероя. Причем дизайнер представляет нам сразу два варианта: мужской и женский. Девушки, вдохновляющие итальянский дом в будущем сезоне, носят сетчатые ткани поверх бюстгальтеров и блестящие оранжевые лосины. Это уверенные в себе современные женщины, которые смело смешивают в повседневном стиле все, что им нравится. Мужчины Missoni отвечают все тем же требованиям и не стесняются ярких расцветок.

Весенне-летние образы у Миссони получились еще и легкими: модельер не приемлет слишком серьезного отношения к жизни. Анджела ставит правильный акцент на здоровой доле эксцентричности: расслабленность у нее соседствует с кружевами, а прозрачные фактуры с трикотажем и многослойными конструкциями. Получилось очень весело, но красиво.

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