Неделя моды в Милане: MM6 Maison Margiela. Осень, 2019

Молодежная линия марки Maison Margiela впервые представила свою коллекцию в Милане.

Для дебюта в Милане марка MM6 Maison Margiela полностью покрыла свой магазин на Виа Спига мягкой белой тканью. В результате гости презентации увидели такую же чистую, уютную и откровенную коллекцию. Дизайнеры линии предложили образы, созданные из тканей разных оттенков белого с добавлением контрастного черного. Главным дизайнерским приемом стало сочетание легких и тяжелых материалов что позволило создать скульптурный эффект. Образы получились элегантными, но все же в них присутствует изрядная доля иронии и артистизма, свойственных бренду.