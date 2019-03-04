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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: MM6 Maison Margiela. Осень, 2019

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  • 04 Марта 201909:50
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

Молодежная линия марки Maison Margiela впервые представила свою коллекцию в Милане.

Для дебюта в Милане марка MM6 Maison Margiela полностью покрыла свой магазин на Виа Спига мягкой белой тканью. В результате гости презентации увидели такую же чистую, уютную и откровенную коллекцию. Дизайнеры линии предложили образы, созданные из тканей разных оттенков белого с добавлением контрастного черного. Главным дизайнерским приемом стало сочетание легких и тяжелых материалов что позволило создать скульптурный эффект. Образы получились элегантными, но все же в них присутствует изрядная доля иронии и артистизма, свойственных бренду.

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